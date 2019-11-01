Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником, отметив, что они играют большую роль в укреплении законности в стране, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава. С момента своего основания ваша служба играет большую роль в обеспечении эффективной работы судебной системы, укреплении законности и правопорядка в стране. Благодаря вашему профессионализму четко и своевременно исполняются судебные решения, а суды проходят в максимально безопасных условиях", - сказал Медведев.
Он отметил, что судебные приставы каждый день сталкиваются с непростыми ситуациями, а иногда и рискуют жизнью, исполняя свой долг. Он добавил, что их труд требует не только компетентности и ответственности, но и особенных личных качеств. "Ведь от вас напрямую зависит благополучие людей, их вера в справедливость и торжество закона, а значит – авторитет самого государства", - подчеркнул премьер.
Он также добавил, что сегодня Федеральная служба судебных приставов – надежная современная структура, способная решать самые сложные задачи. Кроме того, ее сотрудники постоянно совершенствуют механизм своей работы, внедряют передовые технологии и уделяют большое внимание подготовке квалифицированных кадров.
"Уверен, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, добросовестно отстаивая интересы государства и общества. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго", - заключил Медведев.