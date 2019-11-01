Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава. С момента своего основания ваша служба играет большую роль в обеспечении эффективной работы судебной системы, укреплении законности и правопорядка в стране. Благодаря вашему профессионализму четко и своевременно исполняются судебные решения, а суды проходят в максимально безопасных условиях", - сказал Медведев.

Право приставов на вскрытие дверей в квартиры не нарушает Конституцию и будет полезно для самих граждан, отметили российские сенаторы и представители общественности.

Право на взлом: приставам позволят принудительно проверять квартиры Право приставов на вскрытие дверей в квартиры не нарушает Конституцию и будет полезно для самих граждан, отметили российские сенаторы и представители общественности.

Он отметил, что судебные приставы каждый день сталкиваются с непростыми ситуациями, а иногда и рискуют жизнью, исполняя свой долг. Он добавил, что их труд требует не только компетентности и ответственности, но и особенных личных качеств. "Ведь от вас напрямую зависит благополучие людей, их вера в справедливость и торжество закона, а значит – авторитет самого государства", - подчеркнул премьер.