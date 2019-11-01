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РИА Новости

Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО

10:21 01.11.2019
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© Depositphotos / AnzherМагаданская область
Магаданская область
© Depositphotos / Anzher
Магаданская область. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ на заседании в среду принял проект распоряжения по увеличению выделенных средств в 2019-2020 годах Магаданской области на создание парка, Бурятии - на капремонт бассейна "Горняк", а также Чукотскому автономному округу - на приобретение медоборудования и жилья для работников соцсферы, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Предусматривается внести изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018–2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий планов соцразвития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО.
Так, проект предусматривает увеличение на 450,4 миллиона рублей размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 и 2020 годах бюджетам Бурятии (на 5,4 миллиона рублей), Магаданской области (на 85 миллионов рублей) и Чукотского автономного округа (на 360 миллионов рублей).
Согласно данным, за счет указанных средств в Магаданской области будет создан городской парк "Маяк", в Бурятии - произведен капремонт здания бассейна "Горняк", в Чукотском автономном округе - приобретено медоборудование для учреждений здравоохранения, а также жилье для работников социальной сферы.
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Чукотский автономный округДальневосточный ФОБурятияМагаданская областьОбщество
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