Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ на заседании в среду принял проект распоряжения по увеличению выделенных средств в 2019-2020 годах Кабмин РФ на заседании в среду принял проект распоряжения по увеличению выделенных средств в 2019-2020 годах Магаданской области на создание парка, Бурятии - на капремонт бассейна "Горняк", а также Чукотскому автономному округу - на приобретение медоборудования и жилья для работников соцсферы, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Предусматривается внести изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018–2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий планов соцразвития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Так, проект предусматривает увеличение на 450,4 миллиона рублей размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 и 2020 годах бюджетам Бурятии (на 5,4 миллиона рублей), Магаданской области (на 85 миллионов рублей) и Чукотского автономного округа (на 360 миллионов рублей).