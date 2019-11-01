СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга

САН-ПАУЛУ (Бразилия), 1 ноя - РИА Новости. СМИ стран СМИ стран БРИКС по предложению российского агентства Sputnik договорились создать единую платформу фактчекинга, которая позволит бороться с проблемой fake news в мировом информационном пространстве, следует из одобренного плана действий медиафорума высокого уровня стран группы.

В бразильском Сан-Паулу прошел медиафорум стран БРИКС, руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудили роль СМИ в современном мире, развитие новых технологий и такую актуальную проблему, как следование принципам правды или лжи в новостных материалах.

"В целях обеспечения баланса мнений СМИ стран БРИКС могли бы рассмотреть возможность создания собственной совместной цифровой платформы для фактчекинга новостей, что позволило бы противостоять распространению ложной информации, в том числе о деятельности БРИКС и его членов – с чем мы сталкиваемся в последнее время в ряде международных СМИ", - отмечается в плане.

"Проверка фактов - одна из самых больших проблем в эпоху, когда не учитывается то, что произошло, но учитывается то, что говорят о произошедшем", - сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на медиафоруме.

По его словам, многие гиганты, такие как Google Facebook , сотрудничают со СМИ для создания платформ фактчекинга, присваивая себе право определять, что является правдой, а что ложью. Однако их мнение может быть предвзято.

"В противном случае термин "истинная правда" будет монополизирован Западом, и он будет продолжать отрицать право других говорить правду", - подчеркнул Горностаев.

Он напомнил, что ряд российских СМИ, включая Sputnik и RT, часто сталкиваются с беспочвенными обвинениями в пропаганде, использовании fake news со стороны западных СМИ и правительств.

"Западные СМИ доминируют в мире и не всегда справедливы к развивающимся странам", - согласился с ним главный редактор китайского агентства Синьхуа Хэ Пин.

Цензура в сети

Генеральный директор RT Алексей Николов указал на такую проблему, как фактически наличие цензуры в соцсетях. По его словам, например, ни один человек не согласился бы надеть дорогой и красивый костюм, принадлежащий другому, при условии, что тот в любой момент может потребовать снять его. Однако на подобные сделки любой человек идет каждый день, размещая записи соцсетях, полагает Николов.

"Мы используем платформы, принадлежащие другим людям", - подчеркивает он.

По его словам, это означает, что ваше высказывание может быть удалено или ваш аккаунт заблокирован в любой момент, потому что так сочтет нужным сделать владелец той или иной соцсети.

В качестве примера он привел недавнюю ситуацию, когда компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки. В Facebook заявили, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.

Разговор с молодежью

Однако социальные сети, цифровой мир несут не только риски, но и имеют огромные преимущества. Например, когда речь идет о завоевании внимания молодого поколения.

Участники медиафорума отмечали, что молодые люди привыкли получать нужную им информацию за считанные секунды и в привлекательной для них форме. Поэтому необходимо использовать инструменты, которые были бы привлекательны для молодого поколения, говорить с ними на доступном языке через доступные платформы - приложения, соцсети, технологии виртуальной реальности.

Крайне важным является и вовлечение молодых людей в журналистику, чтобы они могли предложить свое видение мира. Поэтому так необходимы специальные образовательные программы, считает исполнительный директор по маркетингу и коммуникациям Independent Group (Южная Африка) Лютфиа Вайей.

Она отметила "феноменальный успех" международного проекта SputnikPro, в рамках которого ведущие медиаменеджеры и журналисты проводят мастер-классы, презентации и тренинги.