Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T10:14Z
https://ria.ru/20191101/1560473629.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1036x0_80_0_0_c0b9cad8f2867d3898a51dd07cd61253.jpg
РИА Новости

СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга

10:14 01.11.2019
58
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
САН-ПАУЛУ (Бразилия), 1 ноя - РИА Новости. СМИ стран БРИКС по предложению российского агентства Sputnik договорились создать единую платформу фактчекинга, которая позволит бороться с проблемой fake news в мировом информационном пространстве, следует из одобренного плана действий медиафорума высокого уровня стран группы.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Вчера, 08:20РИА Новости
Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
В бразильском Сан-Паулу прошел медиафорум стран БРИКС, руководители ведущих медиахолдингов России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обсудили роль СМИ в современном мире, развитие новых технологий и такую актуальную проблему, как следование принципам правды или лжи в новостных материалах.
"В целях обеспечения баланса мнений СМИ стран БРИКС могли бы рассмотреть возможность создания собственной совместной цифровой платформы для фактчекинга новостей, что позволило бы противостоять распространению ложной информации, в том числе о деятельности БРИКС и его членов – с чем мы сталкиваемся в последнее время в ряде международных СМИ", - отмечается в плане.
"Проверка фактов - одна из самых больших проблем в эпоху, когда не учитывается то, что произошло, но учитывается то, что говорят о произошедшем", - сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, выступая на медиафоруме.
По его словам, многие гиганты, такие как Google и Facebook, сотрудничают со СМИ для создания платформ фактчекинга, присваивая себе право определять, что является правдой, а что ложью. Однако их мнение может быть предвзято.
"В противном случае термин "истинная правда" будет монополизирован Западом, и он будет продолжать отрицать право других говорить правду", - подчеркнул Горностаев.
Он напомнил, что ряд российских СМИ, включая Sputnik и RT, часто сталкиваются с беспочвенными обвинениями в пропаганде, использовании fake news со стороны западных СМИ и правительств.
"Западные СМИ доминируют в мире и не всегда справедливы к развивающимся странам", - согласился с ним главный редактор китайского агентства Синьхуа Хэ Пин.

Цензура в сети

Генеральный директор RT Алексей Николов указал на такую проблему, как фактически наличие цензуры в соцсетях. По его словам, например, ни один человек не согласился бы надеть дорогой и красивый костюм, принадлежащий другому, при условии, что тот в любой момент может потребовать снять его. Однако на подобные сделки любой человек идет каждый день, размещая записи соцсетях, полагает Николов.
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
Вчера, 12:50РИА Новости
Косачев раскритиковал Facebook за зачистку аккаунтов, неугодных США
"Мы используем платформы, принадлежащие другим людям", - подчеркивает он.
По его словам, это означает, что ваше высказывание может быть удалено или ваш аккаунт заблокирован в любой момент, потому что так сочтет нужным сделать владелец той или иной соцсети.
В качестве примера он привел недавнюю ситуацию, когда компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки. В Facebook заявили, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.

Разговор с молодежью

Однако социальные сети, цифровой мир несут не только риски, но и имеют огромные преимущества. Например, когда речь идет о завоевании внимания молодого поколения.
Участники медиафорума отмечали, что молодые люди привыкли получать нужную им информацию за считанные секунды и в привлекательной для них форме. Поэтому необходимо использовать инструменты, которые были бы привлекательны для молодого поколения, говорить с ними на доступном языке через доступные платформы - приложения, соцсети, технологии виртуальной реальности.
Крайне важным является и вовлечение молодых людей в журналистику, чтобы они могли предложить свое видение мира. Поэтому так необходимы специальные образовательные программы, считает исполнительный директор по маркетингу и коммуникациям Independent Group (Южная Африка) Лютфиа Вайей.
Работы победителей конкурса молодых репортеров имени Андрея Стенина 2019 в ЮАР
10 октября, 19:40РИА Новости
В Кейптауне стартовал африканский этап турне конкурса имени Стенина
Она отметила "феноменальный успех" международного проекта SputnikPro, в рамках которого ведущие медиаменеджеры и журналисты проводят мастер-классы, презентации и тренинги.
Также, по ее словам, большой популярностью пользовалась выставка работ молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина в Кейптауне, где было представлено около полусотни фотообразов, посвященных вопросам вынужденной миграции и сохранения этнической самобытности, проблемам экологии, социального волонтерства.
400000
Обсудить 0
телеканал RTSputnikБРИКССан-Паулу (город)БразилияМедиа - Общество
Рекомендуем
Первый заместитель генерального директора компании Спутниковая система Гонец Олег Химочко
Россия начнет развертывать новую спутниковую группировку связи в 2024 году
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank
Спутниковая система Гонец, представленная на стенде госкорпорации Роскосмос
В России появится своя спутниковая система телефонной связи
Флаг Китая
Китай планирует упрощать доступ на свой рынок
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США
Прокуратура
На Урале экс-главврача поликлиники осудили за хищение бюджетных средств
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства
Спутник на Земной орбите
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
Сотрудники полиции на акции протеста в Гонконге
Facebook против Гонконга: Запад защищает "право на клевету"
Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
Угроза проникновения в страны ШОС терроризма сохраняется, заявил Приходько
Лотерейные шары
Правительство одобрило отмену идентификации небольших выигрышей в лотерею
Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
10:14СМИ стран БРИКС по предложению Sputnik создадут платформу фактчекинга
10:12Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора
Лента новостейМолния