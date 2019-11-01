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РИА Новости
Школа волонтера

Большая добрая семья: в Иванове завершился форум волонтеров-медиков

10:13 01.11.2019
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© Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"Большая добрая семья: в Иванове завершился форум волонтеров-медиков
Большая добрая семья: в Иванове завершился форум волонтеров-медиков
© Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Первый Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ) завершил работу в Иванове в четверг. В течение трех дней волонтеры из России и 45 стран мира активно участвовали в дискуссиях по вопросам развития добровольчества и современной медицины, а также искали ответы на глобальные вызовы здравоохранения, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".
На полях форума был достигнут ряд важных межрегиональных и межгосударственных договоренностей, цель которых – профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья людей.
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"Волонтеры-медики – самая яркая, эмоционально заряженная, эффективная добровольческая инициатива в нашей стране. Когда-то движение начиналось с десятка волонтеров в НИИ им. Н.В.Склифосовского, а сейчас вы проводите огромный форум с приглашением представителей 45 стран мира – это просто вау! Получайте удовольствие от того, что вы делаете: от трудностей, сложностей, счастливых моментов, от людей, которые рядом с вами, от каждого дня. Спасибо за то, что вы есть!", – заявил на торжественной церемонии закрытия МФВМ председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук в свою очередь отметил, что все добровольцы, принявшие участие в мероприятии, за три дня стали одной дружной семьей, и пригласил всех на форум в следующем году.
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"Я хочу, чтобы все участники МФВМ знали и помнили: вы стали частью большой и доброй семьи волонтеров-медиков. Помните об этом всегда, когда вам тяжело и что-то не получается. Пусть эта мысль внушает надежду на лучшее, на те изменения, которые обязательно произойдут в нашей жизни. Те тепло и любовь, которые вы почувствовали на форуме, увезите по всей России, по всем странам. Через год мы снова ждем вас!", – сказал он.
Международный форум волонтеров-медиков проводился впервые по инициативе российских добровольцев. Организаторами форума выступили ВОД "Волонтеры-медики", Минздрав России, Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ивановской области.
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