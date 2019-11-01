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РИА Новости

Правительство одобрило проект о работе владельца интернет-агрегатора

10:12 01.11.2019
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© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты
© Fotolia / pressmaster
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду одобрило проект федерального закона о праве регулировать деятельность владельцев интернет-агрегаторов, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Закона РФ "О защите прав потребителей" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Согласно данным, законопроект предлагает наделить правительство правом регулировать деятельность владельца агрегатора информации о товарах и услугах, участвующего в заключении договоров розничной купли-продажи при продаже товаров дистанционным способом.
Таким образом, принятие законопроекта позволит урегулировать в правилах продажи товаров через интернет участие владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи.
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