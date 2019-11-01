Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские военные планируют оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра, сообщает портал Popular Mechanics.
Новые патроны заменят распространенные в НАТО пули калибра 5,56 миллиметра, используемые в винтовках М16.
Отмечается, что армия США перевооружается для того, чтобы американское оружие могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми располагают Китай и Россия. Патроны калибра 5,56 американские военные считают устаревшими для решения этой задачи.
Новые, более крупные снаряды получит оружие, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.
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