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РИА Новости

Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ

10:10 01.11.2019 (обновлено: 10:48 01.11.2019)
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© Lance Cpl. MaryAnn HillВоеннослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
© Lance Cpl. MaryAnn Hill
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские военные планируют оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра, сообщает портал Popular Mechanics.
Новые патроны заменят распространенные в НАТО пули калибра 5,56 миллиметра, используемые в винтовках М16.
Отмечается, что армия США перевооружается для того, чтобы американское оружие могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми располагают Китай и Россия. Патроны калибра 5,56 американские военные считают устаревшими для решения этой задачи.
Новые, более крупные снаряды получит оружие, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.
Военнослужащие вооруженных сил России. Архивное фото
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Армия СШАНАТОСШАВ мире
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