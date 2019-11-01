Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ

Аналитик Forbes назвал пять причин, почему США проиграют войну с Россией Поражение в таком конфликте кардинально изменит геополитический баланс в Европе и сократит влияние США до минимального с начала Второй мировой уровня. И поражение - пока что наиболее вероятный исход, считает Лорен Томпсон.