ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.

Крупнейший банк Дании Danske Bank в феврале объявил о прекращении работы в России и балтийских странах. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания средств, разгоревшегося в 2018 году. Дело расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. По данным самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большую часть которых нелегально получили клиенты из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и ряда других стран.

ЦБ РФ уточняет, что, согласно представленным отчетным данным, "Данске банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, банк на 1 октября занимал 240-е место в банковской системе РФ.