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РИА Новости

ЦБ аннулировал лицензию российской "дочки" Danske Bank

10:07 01.11.2019 (обновлено: 10:39 01.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Данске банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.
Крупнейший банк Дании Danske Bank в феврале объявил о прекращении работы в России и балтийских странах. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания средств, разгоревшегося в 2018 году. Дело расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. По данным самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большую часть которых нелегально получили клиенты из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и ряда других стран.
ЦБ РФ уточняет, что, согласно представленным отчетным данным, "Данске банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
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По величине активов, согласно данным ЦБ РФ, банк на 1 октября занимал 240-е место в банковской системе РФ.
С 1996 по 2005 года он назывался ЗАО "Первый судоходный банк" и располагался в Архангельске, в начале 2006 года был переименован в ЗАО "Банк "Промышленность и финансы" (Профибанк) и переехал в Петербург. В августе 2006 акционером банка стал финский Sampo Bank, который в свою очередь был приобретен Danske Bank A/S в январе 2007 года. В июне 2007 года было зарегистрировано наименование ЗАО "Данске банк", в декабре 2015 года измененное на действующее АО "Данске банк".
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Danske Bank A/SЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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