На Урале экс-главврача поликлиники осудили за хищение бюджетных средств

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей бывшего главного врача детской поликлиники в Суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей бывшего главного врача детской поликлиники в Магнитогорске Челябинской области за присвоение бюджетных средств в размере более 4 миллионов рублей, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, главврач детской городской поликлиники №8 Магнитогорска с 2007 года по 2017 год похищала денежные средства, издавая приказы о выплатах стимулирующего характера сотрудникам. При этом женщина либо завышала сумму стимулирующих выплат, чтобы похитить ее часть, либо назначала премию для хищения в полном объеме. Прокуратура уточняет, что излишне выплаченные суммы возвращались подчиненными и присваивались главным врачом. Всего она похитила денежные средства бюджетного медицинского учреждения в размере более 4,1 миллиона рублей.

Кроме того, главврач требовала от работника передавать ей ежемесячно денежные средства - полученную зарплату, ущерб составил 520 тысяч рублей, сообщает прокуратура.

"Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного врача … Судом она приговорена к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу, она взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в "присвоении и растрате", "превышении должностных полномочий", "мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере", добавляется в сообщении.

Также исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме, уточняется в сообщении.