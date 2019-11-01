Китай планирует упрощать доступ на свой рынок

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай намерен и дальше расширять свою открытость внешнему миру, создавать благоприятные условия для работы в стране иностранных компаний, упрощать торговые процедуры и доступ на свой рынок, заявил в пятницу заместитель начальника канцелярии комитета по экономическим и финансовым вопросам ЦК КПК Хань Вэньсю.
"Нынешний пленум выступил с предложением выстроить новую систему экономики открытого типа высокого уровня, осуществить всестороннюю и широкую открытость", - заявил чиновник на пресс-конференции по итогам четвертого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел в Пекине 28-31 октября.
По его словам, "открытость внешнему миру является основной государственной политикой Китая, и вне зависимости от изменений, происходящих на международной арене, открытость КНР будет только увеличиваться, деловая среда в стране будет улучшаться, связи с глобальной экономикой станут еще более тесными, а широта и глубина взаимной выгоды со всеми странами будет и дальше развиваться".
Он также добавил, что реализация более широкой открытости подразумевает существенное упрощение доступа на рынок, расширение открытости обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, культуры, медицины, образовании, телекоммуникациях, финансах.
Помимо этого, Хань Вэньсю отметил необходимость содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, защищать права и законные интересы иностранного капитала посредством добросовестного соблюдения закона об иностранных инвестициях, создавать условия для честной конкуренции местных и иностранных компаний на китайском рынке, укреплять защиту прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, создавать высококачественную бизнес среду, управляемую на основе законов.