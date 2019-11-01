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РИА Новости

Китай планирует упрощать доступ на свой рынок

09:54 01.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай намерен и дальше расширять свою открытость внешнему миру, создавать благоприятные условия для работы в стране иностранных компаний, упрощать торговые процедуры и доступ на свой рынок, заявил в пятницу заместитель начальника канцелярии комитета по экономическим и финансовым вопросам ЦК КПК Хань Вэньсю.
"Нынешний пленум выступил с предложением выстроить новую систему экономики открытого типа высокого уровня, осуществить всестороннюю и широкую открытость", - заявил чиновник на пресс-конференции по итогам четвертого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел в Пекине 28-31 октября.
По его словам, "открытость внешнему миру является основной государственной политикой Китая, и вне зависимости от изменений, происходящих на международной арене, открытость КНР будет только увеличиваться, деловая среда в стране будет улучшаться, связи с глобальной экономикой станут еще более тесными, а широта и глубина взаимной выгоды со всеми странами будет и дальше развиваться".
Он также добавил, что реализация более широкой открытости подразумевает существенное упрощение доступа на рынок, расширение открытости обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, культуры, медицины, образовании, телекоммуникациях, финансах.
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Помимо этого, Хань Вэньсю отметил необходимость содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, защищать права и законные интересы иностранного капитала посредством добросовестного соблюдения закона об иностранных инвестициях, создавать условия для честной конкуренции местных и иностранных компаний на китайском рынке, укреплять защиту прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, создавать высококачественную бизнес среду, управляемую на основе законов.
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КитайЭкономика
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