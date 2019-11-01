В Мурманске на площади 200 "квадратов" загорелся овощной склад

"В пятницу в 08.11 мск по системе 112 в ГУМЧС России Мурманской области поступила информация о том, что произошло возгорание склада по адресу улица Свердлова, 27. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается черный густой дым. Ориентировочная площадь горения 200 квадратных метров", - сообщили в МЧС.