В Мурманске на площади 200 "квадратов" загорелся овощной склад

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Овощной склад загорелся на окраине Мурманска на площади 200 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В пятницу в 08.11 мск по системе 112 в ГУМЧС России Мурманской области поступила информация о том, что произошло возгорание склада по адресу улица Свердлова, 27. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается черный густой дым. Ориентировочная площадь горения 200 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что ранг пожара был повышен до "1 бис". В тушении пожара задействованы 6 единиц техники, 20 человек личного состава. "Склад овощной, подробности устанавливаются", - добавили в ведомстве.
"По предварительным данным, пострадавших нет", - отмечает МЧС России в Telegram-канале.