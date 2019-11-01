В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. В департаменте образования В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.

"В семье еще есть девочка десяти лет", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Накануне днем в детский сад "Сказка" проник 36-летний мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом. От полученных ранений ребенок скончался на месте.

Подозреваемого задержали, он был пьян. По предварительным данным, он стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Власти НАО пообещали оказать семье убитого ребенка всю необходимую помощь. Сразу после случившегося с родителями мальчика и с семьями других детей из той же группы детсада начали работать психологи.

Сегодня детский сад закрыт, перед ним образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и игрушки.