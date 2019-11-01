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РИА Новости

В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика

09:51 01.11.2019 (обновлено: 10:41 01.11.2019)
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© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЖители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду "Сказка"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
"В семье еще есть девочка десяти лет", — сказали РИА Новости в ведомстве.
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Вчера, 23:08РИА Новости
Знакомый рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
Накануне днем в детский сад "Сказка" проник 36-летний мужчина. Он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились к тихому часу, и на глазах воспитателей и детей напал на шестилетнего мальчика с ножом. От полученных ранений ребенок скончался на месте.
Подозреваемого задержали, он был пьян. По предварительным данным, он стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Власти НАО пообещали оказать семье убитого ребенка всю необходимую помощь. Сразу после случившегося с родителями мальчика и с семьями других детей из той же группы детсада начали работать психологи.
Сегодня детский сад закрыт, перед ним образовался стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и игрушки.
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Ненецкий автономный округПроисшествия
Популярные комментарии
Я не хочу, чтобы на мои налоги в тюрьмах содержали убийц детей. Долой мораторий на смертную казнь!
1 ноября, 10:25
aalekseevan
2900000
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