Правительство одобрило отмену идентификации небольших выигрышей в лотерею

"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)", - говорится в сообщении.