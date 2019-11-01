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РИА Новости

Правительство одобрило отмену идентификации небольших выигрышей в лотерею

09:45 01.11.2019
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© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары
© Depositphotos / Zentilia
Лотерейные шары. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, законопроектом, который рассматривался на заседании правительства в среду, предлагается наделить операторов лотерей правом поручать другим лицам на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации. Также по законопроекту операторы лотерей должны быть отнесены к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом.
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Правительство РФРоссияЭкономика
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