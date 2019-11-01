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РИА Новости
РИА Наука

Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта

09:39 01.11.2019 (обновлено: 10:06 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд ГК "Роскосмос" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд ГК "Роскосмос" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Необходимость использования российской системы спутниковой связи для передачи данных от мониторинговых систем при перевозке грузов по территории России может быть закреплена в законодательстве, считают в единственном российском операторе низкоорбитальной системы связи - компании "Гонец".
"Считаем, что использование отечественных спутниковых систем связи должно быть приоритетным направлением с точки зрения обеспечения национальных интересов. Не исключаем, что это может потребовать корректировку нормативно-правовой базы", - рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
Спутник на Земной орбите
09:23РИА Новости
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
Помимо российской системы "Гонец", на территории России действуют зарубежные спутниковые системы подвижной связи. Сегодня услугами "Гонца" пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей промышленности, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и т.д.
Читайте полный текст интервью >>
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РИА НаукаОлег ХимочкоГонецКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияТехнологии
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