Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Необходимость использования российской системы спутниковой связи для передачи данных от мониторинговых систем при перевозке грузов по территории России может быть закреплена в законодательстве, считают в единственном российском операторе низкоорбитальной системы связи - компании "Гонец".
"Считаем, что использование отечественных спутниковых систем связи должно быть приоритетным направлением с точки зрения обеспечения национальных интересов. Не исключаем, что это может потребовать корректировку нормативно-правовой базы", - рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
Помимо российской системы "Гонец", на территории России действуют зарубежные спутниковые системы подвижной связи. Сегодня услугами "Гонца" пользуются предприятия транспортной и нефтегазовой отраслей промышленности, рыбопромысловый флот, организации жилищно-коммунального сектора и т.д.