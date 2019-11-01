Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Необходимость использования российской системы спутниковой связи для передачи данных от мониторинговых систем при перевозке грузов по территории России может быть закреплена в законодательстве, считают в единственном российском операторе низкоорбитальной системы связи - компании "Гонец".