Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прогресса в диалоге России и США по теме стратегической стабильности пока не наблюдается, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет недостатка в наших инициативах, которые позволяли бы вовлечь наших американских партнеров во взаимоуважительный и равноправный диалог. Но на эти инициативы реакция пока совсем не обнадеживающая. Так что прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24". Фрагмент интервью был показан в эфире телеканала.
"Как не наблюдается его и по еще одной системной инициативе, выдвинутой нашим президентом на встрече с Трампом, я имею в виду создание делового совета, который состоял бы из 5-6 первых лиц частных компаний с каждой стороны. Почти уже три года мы с этим бьемся, пока ничего не получается", - добавил он.
О создании делового консультативного совета представителей бизнес-сообществ двух стран президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на встрече в Хельсинки.