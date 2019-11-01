Лавров отметил отсутствие прогресса в диалоге России и США

"Как не наблюдается его и по еще одной системной инициативе, выдвинутой нашим президентом на встрече с Трампом, я имею в виду создание делового совета, который состоял бы из 5-6 первых лиц частных компаний с каждой стороны. Почти уже три года мы с этим бьемся, пока ничего не получается", - добавил он.