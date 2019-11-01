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РИА Новости

Правительство одобрило повышение страховых взносов от ЧП на производстве

09:34 01.11.2019 (обновлено: 10:04 01.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о росте взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Далее его должны внести в Госдуму.
Документ предлагает внести изменения в статьи 266, 267 и 268 федерального закона, увеличив суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию в принудительном порядке за счет имущества должника, с пятисот до трех тысяч рублей.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
10 апреля 2018, 13:47РИА Новости
Минтруд сообщил о ежегодных потерях России из-за профзаболеваний
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий сохранение действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственных травм и профболезней на плановый период 2020-2021 годов. Сейчас в законодательстве закреплены 32 страховых тарифа, дифференцированных в зависимости от класса профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений).
Одновременно сохраняется и льгота по уплате страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов. Они смогут платить страховые взносы в отношении таких лиц в размере 60% установленных тарифов. Это должно стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Неделе российского бизнеса в Москве. 13 марта 2019
13 марта, 11:24РИА Новости
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Правительство РФГосдума РФРоссияОбщество
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