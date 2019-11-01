Правительство одобрило повышение страховых взносов от ЧП на производстве

Документ предлагает внести изменения в статьи 266, 267 и 268 федерального закона, увеличив суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию в принудительном порядке за счет имущества должника, с пятисот до трех тысяч рублей.

Одновременно сохраняется и льгота по уплате страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов. Они смогут платить страховые взносы в отношении таких лиц в размере 60% установленных тарифов. Это должно стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс.