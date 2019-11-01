Правительство одобрило повышение страховых взносов от ЧП на производстве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект о росте взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Далее его должны внести в Госдуму.
Документ предлагает внести изменения в статьи 266, 267 и 268 федерального закона, увеличив суммы страховых взносов, пеней и штрафов, подлежащих взысканию в принудительном порядке за счет имущества должника, с пятисот до трех тысяч рублей.
10 апреля 2018, 13:47РИА НовостиМинтруд сообщил о ежегодных потерях России из-за профзаболеваний
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий сохранение действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственных травм и профболезней на плановый период 2020-2021 годов. Сейчас в законодательстве закреплены 32 страховых тарифа, дифференцированных в зависимости от класса профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений).
Одновременно сохраняется и льгота по уплате страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов. Они смогут платить страховые взносы в отношении таких лиц в размере 60% установленных тарифов. Это должно стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс.