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РИА Новости

В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном

09:18 01.11.2019
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CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International AirportМеждународный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International Airport
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены в международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди после того, как службы безопасности воздушной гавани обнаружили сумку с мощным взрывчатым веществом - гексогеном, пишет в пятницу журнал India Today со ссылкой на источники в силовых структурах Индии.
Согласно этим данным, подозрительный багаж был найден одним из пассажиров возле выхода из международного терминала рано утром. После того, как охрана аэропорта была уведомлена о находке, все входы и выходы в здание терминала были заблокированы, что спровоцировало панику среди находившихся внутри людей.
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Подъезды к воздушной гавани также на время проверки были перекрыты. Вскоре на место прибыла группа саперов и кинологов, которые по результатам первичной проверки установили, что в сумке находится взрывчатка. Сумку доставили в лабораторию, ожидается, что более детальный анализ ее содержимого будет проведен в течение суток.
Записи с камер видеонаблюдения пока не позволили силовикам установить владельца опасного груза. Между тем, после случившегося меры безопасности и контроля в Делийском аэропорту были значительно усилены в связи с возможной угрозой теракта.
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ДелиИндияВ мире
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