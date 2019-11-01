В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя - РИА Новости. Меры безопасности усилены в международном аэропорту Меры безопасности усилены в международном аэропорту Дели имени Индиры Ганди после того, как службы безопасности воздушной гавани обнаружили сумку с мощным взрывчатым веществом - гексогеном, пишет в пятницу журнал India Today со ссылкой на источники в силовых структурах Индии.

Согласно этим данным, подозрительный багаж был найден одним из пассажиров возле выхода из международного терминала рано утром. После того, как охрана аэропорта была уведомлена о находке, все входы и выходы в здание терминала были заблокированы, что спровоцировало панику среди находившихся внутри людей.

Подъезды к воздушной гавани также на время проверки были перекрыты. Вскоре на место прибыла группа саперов и кинологов, которые по результатам первичной проверки установили, что в сумке находится взрывчатка. Сумку доставили в лабораторию, ожидается, что более детальный анализ ее содержимого будет проведен в течение суток.