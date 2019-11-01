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РИА Новости

Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским

09:17 01.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прочитать перед американским народом стенограмму телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента, сообщает газета Washington Examiner.
"Рано или поздно я сяду - возможно, это будет беседа президента с населением в прямом эфире на телевидении - и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать", - сказал президент в интервью изданию.
Трамп отметил, что его телефонный разговор с Зеленским, был "хорошим" и он "не сделал ничего плохого", в отличие, по его словам, от предыдущих президентов США Билла Клинтона и Ричарда Никсона. Вместе с тем Трамп добавил, что поскольку Вашингтон помогает Украине, он "обязан обращать внимание на коррупцию". "Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны обращать внимание на коррупцию", - сказал он.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
Акция за импичмент президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке
08:00РИА Новости
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В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении сына Байдена - Хантера. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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