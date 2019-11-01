Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на "Ярс"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН

В видео показаны перевозка ракеты "Ярс" на транспортно-загрузочном агрегате по шоссе и ее загрузка в шахтную пусковую установку в Калужской области.

"В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку", - отмечается в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Козельское ракетное соединение первым в РВСН перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.