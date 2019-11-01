Фрегат "Паллада" совершит кругосветное путешествие

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя - РИА Новости. Фрегат "Паллада" под звуки духового оркестра отправился в уникальную кругосветную экспедицию, паруснику предстоит пройти почти 27 тысяч морских миль, что больше длины экватора, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Расчетная дистанция (составляет) 27 тысяч 122 мили, длина экватора - 22 тысячи. Это расчетное, то, что положено на карту, а как на самом деле сложится, доложу, когда вернемся назад. Думаю, в районе 30 тысяч (миль) будет, потому что мы идем там галсом, там ветер выбираем. Считаем, что половину пути мы пройдем под парусами, а вторую половину - паруса плюс машина, где-то чисто под машину. Потому что надо четко выдерживать график", - сообщил РИА Новости капитан "Паллады" Николай Зорченко.
Он добавил, что погоду в пути предугадать сложно, но проход Антарктиды как раз придется на лето в южном полушарии.
"Декабрь, январь, февраль – это лето в Антарктиде, мы как раз в феврале должны закончить прохождение самых сложных участков. В январе мы покинем Вальпараисо (город и порт в Чили – ред.), это терпимо, самый тяжелый участок пути - это "сороковые ревущие" (зона с сильными ветрами, вызывающими частые штормы – ред.) вдоль Южной Америки будем спускаться к зюйду (югу), примерно миль 400-600, в зависимости, как погода сложится. Там они постоянно "ревущие" хоть летом, хоть зимой, они не меняются, но огибание мыса Горн в Южной Америке запланировано на февраль, там благоприятная погода", – сказал капитан.
К уникальной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на паруснике тщательно готовились - очистили от ржавчины корпус и покрыли пятью слоями специальной краски, отремонтировали все три мачты, на камбузе смонтировали новое оборудование. Более 100 курсантов с училищ со всей страны, только лучшие, отправились в кругосветное плавание, которое продлится 222 дня.
На "Палладе", как и других парусниках Росрыболовства, собрались курсанты из Дальрыбвтуза, Дальневосточного мореходного училища, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Камчатского государственного технического университета. Как пояснил РИА Новости представитель Дальневосточного мореходного училища, среди курсантов проводился конкурс, чтобы попасть в эту экспедицию. В расчет принималась учеба, поведение и состояние здоровья. В кругосветку пошли только самые лучшие, их напутствовал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"Следующий год очень знаковый для нашей страны, будет праздноваться 75-летие Великой Победы. Многие будут участвовать в этом мероприятии, и нам очень приятно, что три парусника федерального агентства по рыболовству будут по единой программе работать в рамках этих мероприятий. Вам предстоит посетить многие порты, вы будете встречаться со многими людьми. Мы надеемся, что вы с гордостью и достоинством будете нести великую честь - честь нашей огромной замечательной страны", - сказал Соколов.
Учебно-парусное судно "Паллада" первым из трех парусников Росрыболовства вышло в море 1 ноября 2019 года, он покидает порт Владивосток. За 222 дня кругосветного плавания фрегат "Паллада" пройдет по маршруту Владивосток - Апиа - Папеэте - Вальпараисо - Ушуайа - Кейптаун - Порт-Луи - Сингапур - Муара - Нагасаки – Владивосток, посетит более 40 портов на четырех континентах. В экспедиции также примут участие барки "Крузенштерн" и "Седов".