Фрегат "Паллада" совершит кругосветное путешествие

"Декабрь, январь, февраль – это лето в Антарктиде, мы как раз в феврале должны закончить прохождение самых сложных участков. В январе мы покинем Вальпараисо (город и порт в Чили – ред.), это терпимо, самый тяжелый участок пути - это "сороковые ревущие" (зона с сильными ветрами, вызывающими частые штормы – ред.) вдоль Южной Америки будем спускаться к зюйду (югу), примерно миль 400-600, в зависимости, как погода сложится. Там они постоянно "ревущие" хоть летом, хоть зимой, они не меняются, но огибание мыса Горн в Южной Америке запланировано на февраль, там благоприятная погода", – сказал капитан.