Ученик "заминировал" школу в Омске

НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Учеников и педагогов школы №129 в Учеников и педагогов школы №129 в Омске в пятницу пришлось эвакуировать из-за анонимного сообщения старшеклассника о "минировании" здания, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.

В пятницу в местных пабликах соцсети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых видно, что здание школы покинули все учителя и ученики. На месте работают сотрудники полиции.

"На электронную почту школы поступило анонимное сообщение. В ходе предварительной проверки информация, содержащаяся в сообщении, не подтвердилась. Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов", - сообщил представитель УМВД, комментируя информацию о "заминировании" школы.