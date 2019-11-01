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РИА Новости

Ученик "заминировал" школу в Омске

08:51 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Учеников и педагогов школы №129 в Омске в пятницу пришлось эвакуировать из-за анонимного сообщения старшеклассника о "минировании" здания, сообщил журналистам представитель УМВД по региону.
В пятницу в местных пабликах соцсети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых видно, что здание школы покинули все учителя и ученики. На месте работают сотрудники полиции.
"На электронную почту школы поступило анонимное сообщение. В ходе предварительной проверки информация, содержащаяся в сообщении, не подтвердилась. Установлено, что сообщение оставил ученик старших классов", - сообщил представитель УМВД, комментируя информацию о "заминировании" школы.
В полиции уточнили, что сейчас подросток и его родители находятся в отделе полиции. Проводится проверка.
Телефон в дежурной части УВД
2 октября, 12:52РИА Новости
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