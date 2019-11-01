Губернатор Ненецкого округа прокомментировал убийство ребенка в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Ненецкого округа, где в четверг произошло убийство ребенка в детском саду, Александр Цыбульский, считает, что есть смысл упростить законодательство для сохранения конкуренции в сфере обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации НАО.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
"В таких вопросах, когда это связано с безопасностью людей и, в первую очередь, детей, может быть, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу большего обеспечения безопасности. По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.