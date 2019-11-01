Губернатор Ненецкого округа прокомментировал убийство ребенка в Нарьян-Маре

"В таких вопросах, когда это связано с безопасностью людей и, в первую очередь, детей, может быть, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу большего обеспечения безопасности. По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.