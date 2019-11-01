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РИА Новости

Верховный суд оставил в силе приговор "банде нацистов", орудовавшей в Омске

08:35 01.11.2019 (обновлено: 08:40 01.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный группе молодых жителей Омска, осужденных за убийство, разбойные нападения и экстремизм, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
В апреле текущего года Омский областной суд признал виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях Никиту Федоненко, Александра Безбородова, Александра Ланбина и их соучастницу Регину Микуличеву. Всех, кроме Ланбина, приговорили к длительным срокам лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды в отношении людей неславянской национальности, грабеж, убийство по мотивам национальной ненависти и причинение легкого вреда здоровью.
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"Верховный Суд России признал законным и оставил в силе приговор по уголовному делу банды нацистов. Преступления были пресечены в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников омских УФСБ и УМВД", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 2010 года 23-летний Никита Федоненко - боец ММА, придерживавшийся идеологии "превосходства белой расы", создал в одной из соцсетей страницы, на которых размещал контент, направленный на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности. В итоге он завербовал в свою группу разделявших его взгляды ровесников Ланбина и Безбородова, а также разработал правила "рейдов" и "патрулирования улиц" с использованием ножей, пневматических пистолетов, газовых баллончиков и кастетов.
По данным ведомства, в 2016 году молодые люди на улицах Омска нападали на прохожих неславянской внешности, жестоко избивали их и требовали уехать из России. Кроме того, они привлекли к участию в преступлениях 17-летнюю Микульчеву, которая на специально созданной интернет-странице под предлогом оказания интимных услуг договаривалась о встречах с мужчинами неславянской внешности, которых затем избивали ее подельники.
"В общей сложности были жестоко избиты и ограблены шесть потерпевших, один из которых погиб. На следствии и в суде обвиняемые вину не признавали, однако следствием скрупулезно были собраны объективные доказательства, в том числе проведено 50 экспертиз: судебно-медицинских, биологических, криминалистических, лингвистических, баллистических и других, материалы следствия составили 18 томов", - сообщили в СК.
Приговором суда организатору группы Федоненко назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, Безбородову – 16 лет, Микульчевой – 6 лет колонии общего режима. Ланбина, обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
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