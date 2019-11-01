СК опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

Бывшего чиновника застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.

По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. Позже она увидела во дворе два тела: супруга и еще одного человека, предположительно, одного из нападавших.

СК рассматривает в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения. Сейчас устанавливается личность второго погибшего, а также его предполагаемого сообщника, скрывшегося с места преступления.