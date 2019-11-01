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РИА Новости

СК опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

08:34 01.11.2019 (обновлено: 10:38 01.11.2019)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
Бывшего чиновника застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.
По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. Позже она увидела во дворе два тела: супруга и еще одного человека, предположительно, одного из нападавших.
СК рассматривает в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения. Сейчас устанавливается личность второго погибшего, а также его предполагаемого сообщника, скрывшегося с места преступления.
Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность. В ноябре того же года Лаврентьев подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
06:54РИА Новости
В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЛаврентьевСледственный комитет РФКиселевскКемеровская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Обнищание населения будет чаще приводить к таким методам. Расслоение общества.
1 ноября, 09:25
ИРИван Русский
25102011
Ошибка экс-мэра была в том, что нельзя было выходить из дома. Нужно было предупредить что буду стрелять и при необходимости, пусть даже не прицельно, шмалять из окон, а в это время жена звонила бы в полицию.
1 ноября, 08:55
Владимир П.
2040201
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