СК опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бывшего мэра Киселевска (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева.
Бывшего чиновника застрелили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.
По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. Позже она увидела во дворе два тела: супруга и еще одного человека, предположительно, одного из нападавших.
СК рассматривает в качестве приоритетной версию о попытке разбойного нападения. Сейчас устанавливается личность второго погибшего, а также его предполагаемого сообщника, скрывшегося с места преступления.
Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность. В ноябре того же года Лаврентьев подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.