В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и до двух градусов тепла

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого окажется над западом Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в столице от 0 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.