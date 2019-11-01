В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и до двух градусов тепла

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого окажется над западом Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в столице от 0 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
Кроме того, специалист отметил, что по области температура будет колебаться от минус 1 до плюс 2 градусов.
"Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый", - добавил синоптик.
Он также отметил, что атмосферное давление будет падать, но показания останутся в пределах нормы, они составят 746 миллиметров ртутного столба.