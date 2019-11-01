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РИА Новости

В Москве в пятницу ожидается мокрый снег и до двух градусов тепла

08:32 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор далекого циклона, центр которого окажется над западом Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в столице от 0 до плюс 2 градусов", - сказал Леус.
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Кроме того, специалист отметил, что по области температура будет колебаться от минус 1 до плюс 2 градусов.
"Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый", - добавил синоптик.
Он также отметил, что атмосферное давление будет падать, но показания останутся в пределах нормы, они составят 746 миллиметров ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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