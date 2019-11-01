Правила Минтранса урегулируют ситуацию с гироскутерами, заявил эксперт

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Минтрансом РФ , сможет урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами гироскутеров, заявил РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев.

Минтранс подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них. Ведомство также предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.

"Считаем данную законодательную инициативу полезной в целях повышения безопасности на городских дорогах. Средства индивидуальной мобильности - это транспорт последней мили. Он активно популяризируется во многих регионах России, является экологичным и компактным. Мы считаем, что новые законодательные нормы смогут урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами средств индивидуальной мобильности ", - заявил эксперт.