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РИА Новости

Правила Минтранса урегулируют ситуацию с гироскутерами, заявил эксперт

08:30 01.11.2019 (обновлено: 08:31 01.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТуристы на набережной реки Сочи
Туристы на набережной реки Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Туристы на набережной реки Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Проект правил для передвижения электросамокатов и гироскутеров, предложенный Минтрансом РФ, сможет урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами гироскутеров, заявил РИА Новости представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев.
Минтранс подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них. Ведомство также предлагает ввести в ПДД нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ), при этом в определении термина "пешеход" исключить приравнивание к пешеходам лиц старше 7 лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства.
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"Считаем данную законодательную инициативу полезной в целях повышения безопасности на городских дорогах. Средства индивидуальной мобильности - это транспорт последней мили. Он активно популяризируется во многих регионах России, является экологичным и компактным. Мы считаем, что новые законодательные нормы смогут урегулировать отношения между пешеходами, водителями и владельцами средств индивидуальной мобильности ", - заявил эксперт.
"К 2025 году они (СИМ - ред.) будут повсеместны. Однако потребуется дополнительная инфраструктура - из спальных районов сейчас на них до центра почти не доехать", - отметил он.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ)Министерство транспорта РФРоссияОбщество
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