В Томске водитель сбил трех пешеходов на тротуаре, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Легковой Renault Logan в пятницу в Легковой Renault Logan в пятницу в Томске сбил на тротуаре трех пешеходов и врезался в припаркованный SsangYong, который столкнулся с автобусом - один человек погиб, пятеро попали в больницу для осмотра, сообщает УМВД по региону.

"Сегодня около 09.35 (05.35 мск) на проспекте Фрунзе, 120 автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего продолжил движение и совершил наезд на трех пешеходов и припаркованный автомобиль SsangYong. От удара автомобиль SsangYong начал движение и, выехав на проезжую часть, совершил столкновение с автобусом ПАЗ", - рассказали в полиции.

По данным УМВД, женщина-пешеход 1954 года рождения погибла на месте происшествия. Еще два пешехода - девушка 1993 года рождения и молодой человек 2001 года рождения, а также два пассажира из автомобиля SsangYong (46-летняя женщина и 18-летний молодой человек) и водитель автомобиля Renault Logan для осмотра доставлены в больницу.