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РИА Новости

В Томске водитель сбил трех пешеходов на тротуаре, один человек погиб

08:25 01.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Легковой Renault Logan в пятницу в Томске сбил на тротуаре трех пешеходов и врезался в припаркованный SsangYong, который столкнулся с автобусом - один человек погиб, пятеро попали в больницу для осмотра, сообщает УМВД по региону.
"Сегодня около 09.35 (05.35 мск) на проспекте Фрунзе, 120 автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего продолжил движение и совершил наезд на трех пешеходов и припаркованный автомобиль SsangYong. От удара автомобиль SsangYong начал движение и, выехав на проезжую часть, совершил столкновение с автобусом ПАЗ", - рассказали в полиции.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По данным УМВД, женщина-пешеход 1954 года рождения погибла на месте происшествия. Еще два пешехода - девушка 1993 года рождения и молодой человек 2001 года рождения, а также два пассажира из автомобиля SsangYong (46-летняя женщина и 18-летний молодой человек) и водитель автомобиля Renault Logan для осмотра доставлены в больницу.
"В момент происшествия в автобусе находилось около 15 пассажиров, на месте ДТП никто из них за медицинской помощью не обратился", - отметили в полиции. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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УМВДТомскПроисшествия
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