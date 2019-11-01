Минтранс будет настаивать на выделении ему частот для беспилотников

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ будет настаивать на выделении ему частот для развития беспилотного транспорта в стране, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.

Издание РБК в октябре сообщало, что Минтранс РФ просит выделить новые радиочастоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС", которые нужны для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов. Тема обсуждалась на заседании Госкомиссии по радиочастотам. Речь идет о заявке компании ГЛОНАСС-ТМ: еще год назад она попросила выделить частоты 350-370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране, но до сих пор ГКРЧ отказывалась рассматривать заявку, уточняло издание. Запрашиваемый ресурс нужен для создания федеральной системы транспортной телематики.

"Мы просили, было распоряжение правительства, мы считаем, что заявка (на получение частот - ред.) была отклонена необоснованно. Да, это частота необходима для дальнейшего развития транспортного комплекса и внедрения беспилотных транспортных систем. Без этой полосы частот мы не сможем развивать беспилотники в РФ, в том числе, на автомобильных трассах.

"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство направлять допматериалы к заявке. Семенов отметил, что Минтранс продолжит добиваться выделения частот. Замминистра сообщил также, что плотной зоной внедрения системы транспортной телематики станет трасса Европа - Западный Китай, это позволит повысить её транзитный потенциал.

"Единая система транспортной телематики - это полоса частот не для неограниченного круга лиц, а исключительно для применения в сфере транспорта, чтобы она была всегда настолько свободна, чтобы все беспилотные транспортные средства могли без помех пропускной способности этой частоты обеспечивать взаимодействие", - пояснил замминистра.