Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T08:20Z
https://ria.ru/20191101/1560469498.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150131/67/1501316749_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_df3fdf4eddd67f41f87a32d3ccf686c0.jpg
РИА Новости

Минтранс будет настаивать на выделении ему частот для беспилотников

08:20 01.11.2019
141
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИспытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka"
Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса MatrЁshka
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ будет настаивать на выделении ему частот для развития беспилотного транспорта в стране, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.
Издание РБК в октябре сообщало, что Минтранс РФ просит выделить новые радиочастоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС", которые нужны для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов. Тема обсуждалась на заседании Госкомиссии по радиочастотам. Речь идет о заявке компании ГЛОНАСС-ТМ: еще год назад она попросила выделить частоты 350-370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране, но до сих пор ГКРЧ отказывалась рассматривать заявку, уточняло издание. Запрашиваемый ресурс нужен для создания федеральной системы транспортной телематики.
Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А
30 октября, 09:10РИА Наука
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
"Мы просили, было распоряжение правительства, мы считаем, что заявка (на получение частот - ред.) была отклонена необоснованно. Да, это частота необходима для дальнейшего развития транспортного комплекса и внедрения беспилотных транспортных систем. Без этой полосы частот мы не сможем развивать беспилотники в РФ, в том числе, на автомобильных трассах.
"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство направлять допматериалы к заявке. Семенов отметил, что Минтранс продолжит добиваться выделения частот. Замминистра сообщил также, что плотной зоной внедрения системы транспортной телематики станет трасса Европа - Западный Китай, это позволит повысить её транзитный потенциал.
"Единая система транспортной телематики - это полоса частот не для неограниченного круга лиц, а исключительно для применения в сфере транспорта, чтобы она была всегда настолько свободна, чтобы все беспилотные транспортные средства могли без помех пропускной способности этой частоты обеспечивать взаимодействие", - пояснил замминистра.
Семенов напомнил также, что сейчас Минтранс с "Автодором" ведет работу по созданию умной инфраструктуры для беспилотного транспорта, которая обеспечит взаимодействие среды и высокоавтоматизированных транспортных средств.
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
11 октября, 11:44РИА Новости
Исследование: 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль
010002
Обсудить 0
Игорь РотенбергГЛОНАСС (система навигации)Министерство транспорта РФРостехРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Девушка с телефоном
Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться
Флаг с эмблемой саммита ШОС
В правительстве заявили о работе над вопросом расширения ШОС
Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
Приходько призвал ШОС разработать меры противодействия угрозе терроризма
Продажа мяса на продовольственном рынке
Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях
Стенд ГК Роскосмос на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Систему "Гонец" предложили использовать в мониторинге транспорта
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
В аэропорту Дели нашли сумку с гексогеном
Туристы на набережной реки Сочи
Правила Минтранса урегулируют ситуацию с гироскутерами, заявил эксперт
Банк ВТБ
В Якутии похитившая 15 миллионов рублей кассир банка получила условный срок
Зал судебных заседаний
Верховный суд оставил в силе приговор "банде нацистов", орудовавшей в Омске
Спутник на Земной орбите
Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи
Космический аппарат Гонец-М на стенде компании ОАО Информационные спутниковые системы
Российская "дочка" OneWeb выполнит требования российского законодательства
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Рапота назвал стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Гамбург
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Фрегат Паллада во Владивостоке
Фрегат "Паллада" совершит кругосветное путешествие
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
American Music Awards назвала Тейлор Свифт "артистом десятилетия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
10:14Площадь пожара на складе в Чехове увеличилась до 1,6 тысячи "квадратов"
Лента новостейМолния