Минтранс будет настаивать на выделении ему частот для беспилотников

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ будет настаивать на выделении ему частот для развития беспилотного транспорта в стране, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.
Издание РБК в октябре сообщало, что Минтранс РФ просит выделить новые радиочастоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС", которые нужны для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов. Тема обсуждалась на заседании Госкомиссии по радиочастотам. Речь идет о заявке компании ГЛОНАСС-ТМ: еще год назад она попросила выделить частоты 350-370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране, но до сих пор ГКРЧ отказывалась рассматривать заявку, уточняло издание. Запрашиваемый ресурс нужен для создания федеральной системы транспортной телематики.
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"Мы просили, было распоряжение правительства, мы считаем, что заявка (на получение частот - ред.) была отклонена необоснованно. Да, это частота необходима для дальнейшего развития транспортного комплекса и внедрения беспилотных транспортных систем. Без этой полосы частот мы не сможем развивать беспилотники в РФ, в том числе, на автомобильных трассах.
"В ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство направлять допматериалы к заявке. Семенов отметил, что Минтранс продолжит добиваться выделения частот. Замминистра сообщил также, что плотной зоной внедрения системы транспортной телематики станет трасса Европа - Западный Китай, это позволит повысить её транзитный потенциал.
"Единая система транспортной телематики - это полоса частот не для неограниченного круга лиц, а исключительно для применения в сфере транспорта, чтобы она была всегда настолько свободна, чтобы все беспилотные транспортные средства могли без помех пропускной способности этой частоты обеспечивать взаимодействие", - пояснил замминистра.
Семенов напомнил также, что сейчас Минтранс с "Автодором" ведет работу по созданию умной инфраструктуры для беспилотного транспорта, которая обеспечит взаимодействие среды и высокоавтоматизированных транспортных средств.