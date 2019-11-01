В правительстве заявили о работе над вопросом расширения ШОС

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос о расширении Вопрос о расширении ШОС стоит на повестке дня и нужно держать это в уме, присоединение новых стран позволило бы заполнить "белые пятна" на карте Организации и придало бы новый импульс сотрудничеству, заявил первый замруководителя аппарата кабмина Сергей Приходько

Премьер-министр РФ примет участие в Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое пройдет 1-2 ноября в Ташкенте.

"Вопрос о расширении ШОС находится в повестке дня. Первый этап присоединения к Организации новых членов прошел успешно, в формате "восьмерки" налажена эффективная работа - как с содержательной точки зрения, так и в плане количества принятых документов. Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения", - сказал журналистам Приходько.

"Это позволило бы заполнить "белые пятна" на карте ШОС и придало бы новый импульс сотрудничеству, а также более эффективно реализовывать задумки в сфере обеспечения транспортно-транзитной взаимосвязанности на евразийском континенте, решать задачи в области безопасности. Вместе с тем каждый шаг должен быть тщательно просчитанным и выверенным, отвечать приоритетам укрепления, консолидации и развития Организации", - добавил он.

Он отметил, что в рамках ШОС сформирована серьезная нормативно-правовая база, имеется значительный опыт взаимодействия в различных областях, и, соответственно, растет международный авторитет Организации, международное внимание к ней.

Приходько высказался и относительно повестки заседания, по итогам которого, как ожидается, будет утверждена новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. "Один из приоритетов ШОС – придание дополнительной динамики экономическому сотрудничеству. Российское председательство в ШОС будет уделять данному вопросу особое внимание. Положительные результаты в экономике есть уже сейчас. Показательно, в частности, что товарооборот России со странами ШОС в 2018 году вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и составил 145,5 млрд. долл. Позитивная тенденция сохраняется и в нынешнем году", - сказал он.

Он напомнил, что на прошлогоднем заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе достигнута договоренность расширить взаимодействие на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий. "Все эти задачи удалось отразить в новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В итоге получился всеобъемлющий документ, который включает наши цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной – до 2035 года – перспективе", - пояснил Приходько.

По его словам, в программу также включены такие направления, как сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования