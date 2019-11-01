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РИА Новости

В правительстве заявили о работе над вопросом расширения ШОС

08:14 01.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вопрос о расширении ШОС стоит на повестке дня и нужно держать это в уме, присоединение новых стран позволило бы заполнить "белые пятна" на карте Организации и придало бы новый импульс сотрудничеству, заявил первый замруководителя аппарата кабмина Сергей Приходько.
Премьер-министр РФ примет участие в Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое пройдет 1-2 ноября в Ташкенте.
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"Вопрос о расширении ШОС находится в повестке дня. Первый этап присоединения к Организации новых членов прошел успешно, в формате "восьмерки" налажена эффективная работа - как с содержательной точки зрения, так и в плане количества принятых документов. Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения", - сказал журналистам Приходько.
"Это позволило бы заполнить "белые пятна" на карте ШОС и придало бы новый импульс сотрудничеству, а также более эффективно реализовывать задумки в сфере обеспечения транспортно-транзитной взаимосвязанности на евразийском континенте, решать задачи в области безопасности. Вместе с тем каждый шаг должен быть тщательно просчитанным и выверенным, отвечать приоритетам укрепления, консолидации и развития Организации", - добавил он.
Он отметил, что в рамках ШОС сформирована серьезная нормативно-правовая база, имеется значительный опыт взаимодействия в различных областях, и, соответственно, растет международный авторитет Организации, международное внимание к ней.
Приходько высказался и относительно повестки заседания, по итогам которого, как ожидается, будет утверждена новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. "Один из приоритетов ШОС – придание дополнительной динамики экономическому сотрудничеству. Российское председательство в ШОС будет уделять данному вопросу особое внимание. Положительные результаты в экономике есть уже сейчас. Показательно, в частности, что товарооборот России со странами ШОС в 2018 году вырос на 21% по сравнению с 2017 годом и составил 145,5 млрд. долл. Позитивная тенденция сохраняется и в нынешнем году", - сказал он.
Он напомнил, что на прошлогоднем заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС в Душанбе достигнута договоренность расширить взаимодействие на экономическом направлении за счет инноваций, электронной торговли, информационных и коммуникационных технологий. "Все эти задачи удалось отразить в новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В итоге получился всеобъемлющий документ, который включает наши цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной – до 2035 года – перспективе", - пояснил Приходько.
По его словам, в программу также включены такие направления, как сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования
"Реализация этого документа призвана не только увеличить объемы взаимной торговли, но и существенно повысить глобальную конкурентоспособность, обеспечить качественное преобразование национальных экономик государств-членов ШОС путем внедрения цифровых технологий. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для работы деловых кругов. Компании смогут наращивать свое присутствие на рынках стран ШОС, разрабатывать совместные проекты для улучшения качества жизни граждан государств-членов", - сказал Приходько.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
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