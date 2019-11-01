Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, отношения РФ и Китая никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, экономики, как фундамента двусторонних отношений, обеспечения интересов двух стран на мировой арене.
"Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".