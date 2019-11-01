За выпуском 50 белух в Приморье будут наблюдать общественники

ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Общественные наблюдатели арендовали катер, чтобы присутствовать на месте выпуска последних 50 белух из "китовой" тюрьмы в Общественные наблюдатели арендовали катер, чтобы присутствовать на месте выпуска последних 50 белух из "китовой" тюрьмы в Приморье , сообщил РИА Новости в пятницу председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Ранее сообщалось, что ВНИРО решил выпустить оставшихся 50 белух не в Охотском море, а на юге Приморья в Японском море двумя судами "Зодиак" и "Профессор Когановский" до 1 ноября. Решение связано с неблагоприятной погодной обстановкой в море. ВНИРО сообщало, что не может взять на борт наблюдателей из-за большого количества сотрудников на судах, но не запрещает присутствовать им на месте выпуска животных.

"Общественная коалиция "Свободу косаткам и белухам" уже арендовала большой морской катер и готова вести наблюдение за выпуском 50 белух на всех его стадиях. Однако пока неизвестно, когда этот выпуск состоится, так как, по нашим данным, компании-отловщики до сих пор не подписали с ВНИРО договоры на выкуп животных для их освобождения. А срок истек 31 октября", - сказал Лисицин.

По его мнению, отловщики препятствуют выпуску оставшихся 50 белух потому, что их планируют продать за рубеж, хотя законодательство это запрещает. "Мы полагаем, что они какие-то обязательства несут перед Китаем, поэтому они их всеми силами пытаются удержать. Мы не знаем, какие у них планы, может они время стараются протянуть, когда уже невозможен будет выпуск. Пройдет еще две недели, и температура опустится ниже ноля, при которой нельзя животных перегружать – они погибнут", - сказал собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.