Угроза проникновения в страны ШОС терроризма сохраняется, заявил Приходько

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Опасность проникновения в страны Опасность проникновения в страны ШОС угроз терроризма и организованной преступности со стороны Афганистана сохраняется, в ИРА по разным оценкам сейчас находится до 10 тысяч боевиков ИГИЛ*, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько

"Опасность перелива угроз терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности с территории Афганистана в страны ШОС сохраняет актуальность, особенно в свете усиления афганского крыла "Исламского государства". По разным оценкам, в ИРА сейчас насчитывается до 10 тысяч боевиков ИГИЛ*, причем значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях, что имеет прямую проекцию на безопасность стран Центральной Азии", - заявил журналистам Приходько в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.

Он добавил, что нормализация ситуации в Афганистане имеет основополагающее значение не только в центральноазиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве, в связи с этим ШОС практически с момента своего основания уделяет повышенное внимание этой теме. В частности, руководство Исламской Республики еще с 2004 года приглашалось на встречи глав государств-членов ШОС, а в 2012 году Афганистану был представлен статус наблюдателя при Организации.

"ШОС поддерживает усилия правительства и народа Афганистана, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, купирование исходящих с ее территории вызовов и угроз. Организация выступает за наращивание сотрудничества всех заинтересованных государств и международных структур при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации положения в ИРА. Главное – осуществление мирного процесса путем политического диалога между самими афганцами и под руководством самих афганцев. Именно на это нацелен Московский формат консультаций по Афганистану, в котором участвуют все государства-члены ШОС.