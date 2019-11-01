Приходько призвал ШОС разработать меры противодействия угрозе терроризма

"Необходимо вырабатывать меры по комплексному противодействию рискам, возникающим в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. В частности, речь идет о возвращении иностранных боевиков-террористов из зоны конфликта", - заявил журналистам Приходько в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.

По его словам, в 2018-2019 годах при координирующей роли Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС пресечено свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализовано более 80 подпольных ячеек боевиков, ликвидировано 67 террористов, в том числе 10 лидеров террористических групп, а также ограничен доступ к более 160 тысячам интернет-ресурсов, содержащим материалы террористической и экстремистской направленности.

"Укрепление сотрудничества ШОС, ОДКБ и СНГ будет способствовать сохранению стабильной внутриполитической обстановки в регионе", - убежден Приходько.