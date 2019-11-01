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РИА Новости

Приходько призвал ШОС разработать меры противодействия угрозе терроризма

08:06 01.11.2019
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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкПервый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
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Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должны выработать меры по противодействию террористической угрозе в связи возвращением боевиков из Сирии в страны организаций, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
"Необходимо вырабатывать меры по комплексному противодействию рискам, возникающим в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. В частности, речь идет о возвращении иностранных боевиков-террористов из зоны конфликта", - заявил журналистам Приходько в преддверии заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.
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По его словам, в 2018-2019 годах при координирующей роли Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС пресечено свыше 360 преступлений террористического характера, нейтрализовано более 80 подпольных ячеек боевиков, ликвидировано 67 террористов, в том числе 10 лидеров террористических групп, а также ограничен доступ к более 160 тысячам интернет-ресурсов, содержащим материалы террористической и экстремистской направленности.
"Укрепление сотрудничества ШОС, ОДКБ и СНГ будет способствовать сохранению стабильной внутриполитической обстановки в регионе", - убежден Приходько.
Ранее было объявлено, что ОДКБ констатирует факт возвращения боевиков из Сирии в страны организации, цифры разнятся, об этос сообщал исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.
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