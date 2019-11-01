В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В семилетнюю девочку, собиравшую сладости по случаю Хэллоуина, выстрелили на улице американского города Чикаго, она серьезно ранена, медики борются за ее жизнь, передает телеканал CBS Chicago со ссылкой на полицию.
Отмечается, что выстрелы раздались в то время, когда на улицах города было много детей, по традиции этого праздника собиравших сладости. В девочку, по словам правоохранителей, попали случайно: группа из трех человек преследовала 31-летнего мужчину и стреляла в него. Девочка была одета в костюм пчелы и шла вместе с родителями, когда раздался выстрел.
"Ранее сегодняшним вечером в семилетнюю девочку выстрелили, когда она собирала сладости… Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, начали стрелять по нему. И попали в нее, в шею, в области грудной клетки… Ребенок в критическом состоянии", - заявил представитель местной полиции Рокко Алиото.
Он также отметил, что пострадавшую девочку доставили в больницу, она "борется за жизнь". Стрелявшие скрылись с места происшествия и пока на свободе.
Мужчина, в которого целились злоумышленники, получил огнестрельное ранение в районе кисти руки, но сейчас он находится в "стабильном состоянии".
В ночь на 1 ноября в ряде стран отмечается Хэллоуин, известный также как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.