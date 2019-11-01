В Чикаго в девочку выстрелили, когда она собирала сладости на Хэллоуин

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В семилетнюю девочку, собиравшую сладости по случаю Хэллоуина, выстрелили на улице американского города В семилетнюю девочку, собиравшую сладости по случаю Хэллоуина, выстрелили на улице американского города Чикаго , она серьезно ранена, медики борются за ее жизнь, передает телеканал CBS Chicago со ссылкой на полицию.

Отмечается, что выстрелы раздались в то время, когда на улицах города было много детей, по традиции этого праздника собиравших сладости. В девочку, по словам правоохранителей, попали случайно: группа из трех человек преследовала 31-летнего мужчину и стреляла в него. Девочка была одета в костюм пчелы и шла вместе с родителями, когда раздался выстрел.

"Ранее сегодняшним вечером в семилетнюю девочку выстрелили, когда она собирала сладости… Когда группа правонарушителей преследовала другого человека, они открыли огонь, начали стрелять по нему. И попали в нее, в шею, в области грудной клетки… Ребенок в критическом состоянии", - заявил представитель местной полиции Рокко Алиото.

Он также отметил, что пострадавшую девочку доставили в больницу, она "борется за жизнь". Стрелявшие скрылись с места происшествия и пока на свободе.

Мужчина, в которого целились злоумышленники, получил огнестрельное ранение в районе кисти руки, но сейчас он находится в "стабильном состоянии".