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РИА Новости

В Токио девять человек задержали за хулиганство во время Хэллоуина

07:07 01.11.2019 (обновлено: 08:54 01.11.2019)
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© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Полиция ночью в ходе празднования Хэллоуина задержала девять человек за хулиганство в Токио в районе Сибуя, сообщил телеканал NHK.
Район Сибуя в центре Токио уже несколько лет становится центральным местом празднования этого относительно нового для Японии праздника. Сюда собираются не только "вампиры" и монстры всех мастей, но и совершенно мирные герои мультфильмов Пикачу, Дораэмон, а также феи, принцессы, полицейские и даже политики. Не меньше и тех, кто просто приходит посмотреть на необычные костюмы и грим.
Один из задержанных ударил полицейского, который хотел разнять драку, другой ладонью ударил официанта, третий попытался украсть кошелек из кармана.
В связи с тем, что с каждым годом людей на площади перед станцией Сибуя в ночь 31 октября становится все больше, с 2014 года полиция была вынуждена ввести режим усиленного патрулирования. В этом главную роль играет спецподразделение так называемых "полицейских диджеев" - специального отряда полиции с автотранспортом, оснащенным экраном с бегущей строкой и громкоговорителями. Полиция вежливо просит, "чтобы не испортить праздник и получить как можно больше удовольствия, следовать указаниям". Такой же текст размещен и на экранах с бегущей строкой. Свое название подразделение получило после того, как один из полицейских летом 2013 года, проявив завидное ораторское мастерство, сумел предотвратить беспорядки и столпотворение после футбольного матча. Неслучайно поэтому костюмы полицейских особенно часто встречаются на Сибуе в Хэллоуин. Это группы девушек в стилизованных под полицейскую форму костюмах, но с самым невероятным гримом и прическами.
Администрация района Сибуя тратит на обеспечение мер безопасности во время праздника около 100 миллионов иен (чуть меньше 1 миллиона долларов), а на следующий день с утра на улицы выходят волонтеры, чтобы убрать разбросанный мусор.
Праздник Хэллоуин пришел в Японию из Европы и США относительно недавно, но стремительно завоевывает позиции в последние годы. В 2011 году объемы рынка, связанного с Хэллоуином, составляли 56 миллиардов иен (518 миллионов долларов), к 2015 году они возросли более чем в два раза — до 122 миллиардов иен (1,13 миллиарда долларов). Своего пика рынок Хэллоуина достиг в 2016 году с объемом в 134,5 миллиарда иен (1,24 миллиарда долларов). В этом году его оценивают на уровне 115,5 миллиарда иен (1,07 миллиарда иен).
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