Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Такая оценка приводится в пресс-релизе Нацбанка Украины, посвященном прогнозам роста экономики страны.
Согласно базовому сценарию регулятора, поставки сократятся с примерно 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020-м и 30 миллиардов к 2021 году. При этом ведомство не исключает и альтернативные сценарии, которые предусматривают как увеличение, так и снижение объемов транзита.
Благодаря транзиту газа Украина получает около трех миллиардов долларов в год.
"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", — констатировали в Нацбанке.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину, но пока безрезультатно.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для пролонгирования транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также конкретика в поставках и их объемах.
Сейчас в обход Украины прокладывают газопровод "Северный поток — 2" с пропускной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Планируемые сроки завершения строительства — конец 2019 года.
В минувшую среду стало известно, что Копенгаген выдал разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток — 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие для реализации проекта.
В то же время идет строительство газопровода "Турецкий поток", состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск планируется до конца 2019 года.
Кроме того, в обход Украины уже действует газопровод "Северный поток", соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря. Первая нитка трубопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года, вторая — в октябре 2012-го. Проектная мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.