В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников

В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново , сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Потерпевшим поступал телефонный звонок, и неизвестный собеседник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщал о подозрительном движении средств на их счетах. В дальнейшем звонивший предлагал создать так называемый "безопасный счет", чтобы уберечь деньги клиента от несанкционированного доступа. Желая избежать финансовых потерь, граждане соглашались и предоставляли злоумышленникам исчерпывающую персональную информацию – PIN- и CVV-коды карт, их сроки действия", - рассказала Волк.

Сумма ущерба от одного звонка варьировалась от 9 до 20 тысяч рублей. Всего группа подозревается в более чем 50 случаях мошенничества.

© РИА Новости / МВД России В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих © РИА Новости / МВД России В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих

Пытаясь замести следы, мошенники перебирались из региона в регион - и задержать их удалось всех вместе на съемной квартире в Иваново в рамках спецоперации, которую совместно провели сотрудники уголовного розыска из Смоленской, Ивановской областей и Удмуртской Республики при поддержке Росгвардии.

© РИА Новости / МВД России В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих © РИА Новости / МВД России В Иваново полицейские задержали 9 подозреваемых в более чем 50 кражах, совершенных по телефону под видом банковских служащих

"Среди них семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет – жители Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей Российской Федерации. В отношении одного фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России.