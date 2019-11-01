Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T06:56Z
https://ria.ru/20191101/1560466804.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152885/44/1528854456_0:50:2924:1695_1036x0_80_0_0_fde4ec5fe00ea6a001fd9c664bbf8c72.jpg
РИА Новости

Небензя назвал нападение на российского дипломата в Косово "шокирующим"

06:56 01.11.2019
4190
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова "шокируют", заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
Дипломат заявил, что у Краснощекова изъяли идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а также "разбили его мобильный телефон". Он подчеркнул, что силовики пытались "воспрепятствовать законной служебной деятельности" российского сотрудника. По мнению Небензи, случившееся говорит "о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре".
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
1 июля, 10:19РИА Новости
Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово
При этом дипломат призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. По его словам, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" по инциденту с российским дипломатом. Небензя добавил, что эти выводы совпадают с результатами расследования, проведенного Следственным комитетом России.
Кроме того, Россия подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по ситуации с нападением на Краснощекова, отметил постпред.
"В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты", - заявил Небензя.
Также он попросил секретариат "распространить текст заявления среди членов Совета Безопасности". При этом он выразил надежду, что Совбез "сможет его одобрить".
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
10 июня, 21:04РИА Новости
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

Позиция ООН

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.
По словам Танина, применение чрезмерной силы, продолжение уголовного преследования против членов миссии "является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ 1244".
"Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Все продолжающееся уголовное преследование против двух сотрудников миссии должно быть немедленно прекращено", - заявил представитель ООН.
Он также призвал власти Косово привлечь к ответственности соответствующих сотрудников полиции, замешанных в инциденте. По его словам, органы Косово должны "предпринять меры, чтобы гарантировать, что такие инциденты больше не повторятся".
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
10 июня, 18:55РИА Новости
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
"Арест и задержание произошли несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН. Группа выявила конкретные доказательства того, что косовская полиция применила чрезмерную силу к сотрудникам ООН", - сказал Танин.

Нападение на российского сотрудника ООН в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косово-албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Как ранее заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, Москва ждет объективного расследования инцидента и будет требовать наказания виновных. По словам российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко, этот случай - вопиющий, это дикость, и трудно найти аналогичные примеры. Инцидент представляет собой явное проявление агрессии в отношении россиянина, отметил дипломат.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
12 июля, 14:16РИА Новости
МИД призвал ООН энергичнее расследовать избиение россиянина в Косово
15000344
Обсудить 3
Владимир СафронковВасилий НебензяСовет Безопасности ООНКосовоООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Актер Никита Джигурда
Джигурда пообещал "нокаутировать" Малахова
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Строительство газопровода Северный поток-2
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Севастополь
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
10:20В Бишкеке рассказали об акциях в ходе перекрестного года России и Киргизии
10:17В Хабаровской крайдуме подберут нового сенатора
Лента новостейМолния