Небензя назвал нападение на российского дипломата в Косово "шокирующим"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Подробности избиения российского сотрудника миссии Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН Косово Михаила Краснощекова "шокируют", заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя

Дипломат заявил, что у Краснощекова изъяли идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а также "разбили его мобильный телефон". Он подчеркнул, что силовики пытались "воспрепятствовать законной служебной деятельности" российского сотрудника. По мнению Небензи, случившееся говорит "о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре".

При этом дипломат призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. По его словам, что Россия "согласна с выводом представителя ООН" по инциденту с российским дипломатом. Небензя добавил, что эти выводы совпадают с результатами расследования, проведенного Следственным комитетом России.

Кроме того, Россия подготовила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по ситуации с нападением на Краснощекова, отметил постпред.

"В свете изложенного полагаем, что Совет Безопасности должен отреагировать на сложившуюся ситуацию. Нами подготовлен проект заявления председателя СБ, в котором отражены перечисленные в нашем выступлении сюжеты", - заявил Небензя.

Также он попросил секретариат "распространить текст заявления среди членов Совета Безопасности". При этом он выразил надежду, что Совбез "сможет его одобрить".

Позиция ООН

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

По словам Танина, применение чрезмерной силы, продолжение уголовного преследования против членов миссии "является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ 1244".

"Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Все продолжающееся уголовное преследование против двух сотрудников миссии должно быть немедленно прекращено", - заявил представитель ООН.

Он также призвал власти Косово привлечь к ответственности соответствующих сотрудников полиции, замешанных в инциденте. По его словам, органы Косово должны "предпринять меры, чтобы гарантировать, что такие инциденты больше не повторятся".

"Арест и задержание произошли несмотря на то, что они четко представились как сотрудники ООН. Группа выявила конкретные доказательства того, что косовская полиция применила чрезмерную силу к сотрудникам ООН", - сказал Танин.

Нападение на российского сотрудника ООН в Косово

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косово-албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.