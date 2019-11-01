В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска

"Муж ее выходит на улицу с охотничьим ружьем <…> женщина слышит два выстрела <...> Когда все утихло, она выходит во двор и видит тело супруга, а неподалеку — тело еще одного, неизвестного с огнестрельными ранениями", — сказали в пресс-службе.