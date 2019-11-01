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РИА Новости

В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска

06:54 01.11.2019 (обновлено: 08:28 01.11.2019)
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© Фото : Администрация Кемеровской областиБывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
© Фото : Администрация Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 1 ноя — РИА Новости. В Следственном комитете подтвердили, что бывший мэр Киселевска (Кемеровская область) Сергей Лаврентьев погиб в перестрелке.
О том, что Лаврентьева убили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш, ранее сообщили в пресс-службе администрации Киселевска. СМИ уточнили, что бывший мэр получил огнестрельные ранения в голову и живот. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.
В главке СК рассказали, что информация об убийстве 59-летнего бывшего главы Киселевского округа поступила около полуночи.
По данным следователей, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом супругу.

"Муж ее выходит на улицу с охотничьим ружьем <…> женщина слышит два выстрела <...> Когда все утихло, она выходит во двор и видит тело супруга, а неподалеку — тело еще одного, неизвестного с огнестрельными ранениями", — сказали в пресс-службе.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц. Следователи устанавливают мотив преступления и личность второго погибшего. Выясняется также личность еще одного человека, скрывшегося с места преступления.
В качестве приоритетной СК рассматривает версию о попытке разбойного нападения.
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСледственный комитет РФКиселевскКемеровская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Версия имеет смысл быть у мэров хоть и бывших есть чем поживиться.
1 ноября, 07:42
с старый прапор
412203
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