В Следственном комитете раскрыли подробности убийства экс-мэра Киселевска

КЕМЕРОВО, 1 ноя — РИА Новости. В Следственном комитете подтвердили, что бывший мэр Киселевска (Кемеровская область) Сергей Лаврентьев погиб в перестрелке.
О том, что Лаврентьева убили в его собственном доме в селе Верх-Чумыш, ранее сообщили в пресс-службе администрации Киселевска. СМИ уточнили, что бывший мэр получил огнестрельные ранения в голову и живот. При этом он, как предполагается, убил одного из нападавших.
В главке СК рассказали, что информация об убийстве 59-летнего бывшего главы Киселевского округа поступила около полуночи.
По данным следователей, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом супругу.
"Муж ее выходит на улицу с охотничьим ружьем <…> женщина слышит два выстрела <...> Когда все утихло, она выходит во двор и видит тело супруга, а неподалеку — тело еще одного, неизвестного с огнестрельными ранениями", — сказали в пресс-службе.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц. Следователи устанавливают мотив преступления и личность второго погибшего. Выясняется также личность еще одного человека, скрывшегося с места преступления.
В качестве приоритетной СК рассматривает версию о попытке разбойного нападения.