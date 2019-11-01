США намерены увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона отвечал на вопросы журналистов вместе с коллегой – министром обороны Австралии Линдой Рейнолдс. Он подчеркнул, что первую поездку после назначения на пост главы ведомства совершил в Индо-Тихоокеанский регион и посетил тогда Австралию. По его словам, приоритетным направлением для минобороны является Индо-Тихоокеанский регион. Один из журналистов задал министрам вопрос об активизации действий КНР в этом пространстве и о планах по "дальнейшему усилению сотрудничества между Австралией и США" в этой связи.