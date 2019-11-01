США намерены увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США намерены расширить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и перебросить туда дополнительные силы, заявил министр обороны Марк Эспер.
Глава Пентагона отвечал на вопросы журналистов вместе с коллегой – министром обороны Австралии Линдой Рейнолдс. Он подчеркнул, что первую поездку после назначения на пост главы ведомства совершил в Индо-Тихоокеанский регион и посетил тогда Австралию. По его словам, приоритетным направлением для минобороны является Индо-Тихоокеанский регион. Один из журналистов задал министрам вопрос об активизации действий КНР в этом пространстве и о планах по "дальнейшему усилению сотрудничества между Австралией и США" в этой связи.
"В нашей Национальной оборонной стратегии подчеркивается, что наша основная забота - это Индо-Тихоокеанский регион, и для ее реализации мне нужно принимать более активное участие, мне нужно передислоцировать силы в этот район. Также нужно увеличить присутствие в регионе", - заявил Эспер. Расшифровка ответов министров на вопросы размещена на сайте ведомства.
Он подчеркнул при этом, что США следует "увеличить число партнеров и укрепить союзы" в регионе.
Ранее Эспер заявил, что с точки зрения Вашингтона Китай представляет для западных стран большую угрозу, чем Россия. Глава Пентагона призвал европейские страны серьезно воспринимать предупреждения Вашингтона о "военном и экономическом расширении" КНР.