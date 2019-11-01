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РИА Новости

В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска

06:15 01.11.2019 (обновлено: 08:25 01.11.2019)
107614
© Фото : Администрация Кемеровской областиБывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
© Фото : Администрация Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киселевского городского округа.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По информации СМИ, у мужчины огнестрельные ранения в живот и в голову. Один из нападавших также убит, предположительно, бывшим мэром.
"Он (Лаврентьев - ред.) убит. Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока еще о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда. С ними работают специалисты администрации. Он ушел с поста главы в прошлом году", – сообщили в пресс-службе.
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеКиселевскКемеровская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Пал в бою, отстреливаясь от нападавших. В связи с тем, что один из нападавших тоже убит, думаю, следствие вскорости выйдет и на заказчиков преступления.
1 ноября, 06:24
Руслан Тлеуж
1900001
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