В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска

"Он (Лаврентьев - ред.) убит. Город готов помочь в организации похорон, мы пока не знаем позицию родственников. Родственники пока еще о своем намерении не сообщили, где, что, как и когда. С ними работают специалисты администрации. Он ушел с поста главы в прошлом году", – сообщили в пресс-службе.