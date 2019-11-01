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РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"

05:44 01.11.2019 (обновлено: 05:59 01.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк", рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)", - говорится в сообщении.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. "Эксперт Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Как сообщается на сайте ЦБ, "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.
Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.
Кроме того, "Эксперт Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Отмечается, что организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.
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