Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"

Как утверждается, Москва понесла убытки из-за реализации проекта. Хоть Копенгаген и выдал разрешение и теперь строительству ничего не мешает, закончить его до конца год вряд ли представляется возможным, считает автор материала.

В этой связи, отмечается в статье, в выигрыше оказались Киев и поддерживающий ее Вашингтон, так как из-за отсутствия альтернатив у "Газпрома" украинская сторона якобы получила более выгодные позиции в переговорах по транзитному газовому соглашению.

Журналист напомнил, что контракт о транзите российского газа в Европу через территории Украины истечет 31 декабря 2019 года, и Россия пытается решить эту проблему при помощи "Северного потока — 2". Киев на переговорах с Москвой "может выбить для себя более выгодные условия по срокам и цене транзита газа", полагает автор публикации.

"Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток – 2" строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок голубого топлива в Европу. Большинство стран ЕС проект поддерживают и участвуют в его реализации, против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о намерении вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

В минувшую среду стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие реализации проекта.

Реакция России на решение Дании

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2", он отметил, что эта страна проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал решение Дании примером ответственного подхода.

Он подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Дании разрешить прокладку "Северного потока — 2" на своем шельфе, выразил мнение, что эту тему можно отнести к сфере геополитики.