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РИА Новости

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"

05:22 01.11.2019 (обновлено: 08:20 01.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом "Северный поток — 2". Такое мнение высказал автор статьи для немецкого издания Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.
Как утверждается, Москва понесла убытки из-за реализации проекта. Хоть Копенгаген и выдал разрешение и теперь строительству ничего не мешает, закончить его до конца год вряд ли представляется возможным, считает автор материала.
В этой связи, отмечается в статье, в выигрыше оказались Киев и поддерживающий ее Вашингтон, так как из-за отсутствия альтернатив у "Газпрома" украинская сторона якобы получила более выгодные позиции в переговорах по транзитному газовому соглашению.
Журналист напомнил, что контракт о транзите российского газа в Европу через территории Украины истечет 31 декабря 2019 года, и Россия пытается решить эту проблему при помощи "Северного потока — 2". Киев на переговорах с Москвой "может выбить для себя более выгодные условия по срокам и цене транзита газа", полагает автор публикации.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 14:55РИА Новости
Еврокомиссия хочет обеспечить прозрачность работы "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток – 2" строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок голубого топлива в Европу. Большинство стран ЕС проект поддерживают и участвуют в его реализации, против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о намерении вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.
В минувшую среду стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, было устранено последнее препятствие реализации проекта.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
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В США допустили, что "Северный поток — 2" не удастся остановить

Реакция России на решение Дании

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2", он отметил, что эта страна проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал решение Дании примером ответственного подхода.
Он подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.
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30 октября, 19:05РИА Новости
Салливан назвал борьбу с "Северным потоком – 2" одним из приоритетов США

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Дании разрешить прокладку "Северного потока — 2" на своем шельфе, выразил мнение, что эту тему можно отнести к сфере геополитики.
"Поэтому я скажу откровенно. Это усиливает Россию и ослабляет Европу", — заявил президент Украины, добавив, что решение Дании было ожидаемым.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
167720117
Обсудить 35
WeltСеверный поток-2Сергей ЛавровГазпромАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГерманияДанияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот так и США стали единственными победителями во 2-ой Мировой войне. Главное правильно преподнести.
1 ноября, 07:52
jozef_s
3161000
Это до какой низости надо дойти чтоб радоваться не благим делам,а гадостям, видимо в германии других журналистов нет?
1 ноября, 07:59
Alexandr Borzyaev
3500000
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