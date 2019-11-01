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РИА Новости

Трамп заявил, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков

05:16 01.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил смену места налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду плохим отношением к нему политиков города.

"Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата. Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", - написал он в пятницу в своем Twitter.

По его словам, в качестве президента он и дальше будет помогать Нью-Йорку и его жителям.
Ранее газета New York Times сообщила, что в конце сентября Трамп подал "декларацию о местожительстве", в которой назвал основным местом проживания свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.
Прежним местом "прописки" президента значился небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена, где также располагается главный офис компании Трампа. В качестве дополнительных адресов проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Аналогичные документы по смене места официального места жительства подала первая леди США Меланья Трамп.
Президент США Дональд Трамп
7 октября, 18:11РИА Новости
Суд в США приостановил разрешение прокуратуре требовать декларации Трампа
Как отмечается в материале, "переезд" Трампа отражает реальное положение дел: заняв пост президента, он провел 99 дней в Мар-а-Лаго и только 20 - в Trump Tower.
Ряд нью-йоркских чиновников через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.
Президент США Дональд Трамп
7 октября, 17:41РИА Новости
Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах
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Дональд ТрампСШАВ мире
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