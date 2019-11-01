Зенитчики из России и Египта подбили вертолеты "противника" на учениях

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Сводные подразделения Сводные подразделения России Египта переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" в рамках совместных учений "Стрела дружбы-2019" впервые "уничтожили" вертолеты условного противника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовано более 100 военнослужащих Южного военного округа РФ.

"Впервые сводные подразделения ПЗРК "Игла-С" России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутных войск противника на совместных учениях "Стрела Дружбы-2019", - говорится в сообщении.

По легенде учений, танковые подразделения египетской группировки совершили марш в указанный район для проведения контратаки и восстановление положения по переднему краю.

По данным разведки, вертолёты условного противника должны были атаковать наземную группировку с фланга. Для их уничтожения одно из подразделений было назначено для действия из засады, для чего совершило марш в указанный район.

"В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК "Игла-С". Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости", - цитируется в сообщении командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.