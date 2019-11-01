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РИА Новости

Зенитчики из России и Египта подбили вертолеты "противника" на учениях

05:09 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий с ПЗРК Игла
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий с ПЗРК "Игла". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Сводные подразделения России и Египта переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" в рамках совместных учений "Стрела дружбы-2019" впервые "уничтожили" вертолеты условного противника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовано более 100 военнослужащих Южного военного округа РФ.
"Впервые сводные подразделения ПЗРК "Игла-С" России и Египта условно уничтожили вертолёты огневой поддержки сухопутных войск противника на совместных учениях "Стрела Дружбы-2019", - говорится в сообщении.
По легенде учений, танковые подразделения египетской группировки совершили марш в указанный район для проведения контратаки и восстановление положения по переднему краю.
По данным разведки, вертолёты условного противника должны были атаковать наземную группировку с фланга. Для их уничтожения одно из подразделений было назначено для действия из засады, для чего совершило марш в указанный район.
"В составе танкового подразделения задействован сводный взвод ПЗРК "Игла-С". Задачи по прикрытию от ударов с воздуха отрабатывают стрелки-зенитчики, размещённые на пикапах высокой проходимости", - цитируется в сообщении командир зенитного дивизиона подполковник Роман Депелян.
В учениях задействованы самолёты и вертолёты ВВС Египта. Имитацию танкового подразделения противника выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 российского производства.
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