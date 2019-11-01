Россия перебросила на север Сирии дополнительный контингент и технику

КОБАНИ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Россия дополнительно перебросила около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей на север . Россия дополнительно перебросила около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей на север Сирии , где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов, передает корреспондент РИА Новости.

Каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. Сейчас отрабатываются маршруты совместного контроля.

В оговоренных местах российский бронеавтомобиль "Тигр" будет встречать турецкую колонну, после чего начнется движение по маршруту. Патрулю за пять часов надо преодолеть около 150 километров. На каждой контрольной точке будет проводиться доклад.

Старт российско-турецкого патрулирования намечен на пятницу.

"Источник мира" и меморандум по Сирии

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.