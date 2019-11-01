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РИА Новости
Туризм

Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды

05:02 01.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПоселок Курильск на острове Итуруп
Поселок Курильск на острове Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Поселок Курильск на острове Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.
"В пятницу группа туристов из Японии посетила остров Итуруп. Мы успели провести только двухчасовую обзорную экскурсию по городу Курильску. В связи со штормовым предупреждением группу пришлось срочно отправлять на теплоходе "Этопирика" на Кунашир", - сказала она.
По ее словам, судно будет на соседнем острове в районе 14.00 мск. "Таким образом, программу пребывания участников пилотного тура на Итурупе пришлось сократить", - добавила собеседница агентства.
Договоренность о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп достигли в июне лидеры Японии и России. Это фактически первый проект, получивший реальное воплощение в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах. В нынешней группе, как сообщал японский МИД, 44 человека, в том числе представители внешнеполитического ведомства и государственного агентства по туризму.
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
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ТуризмИтурупКурильские островаЯпония
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