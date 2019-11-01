Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды

"В пятницу группа туристов из Японии посетила остров Итуруп. Мы успели провести только двухчасовую обзорную экскурсию по городу Курильску. В связи со штормовым предупреждением группу пришлось срочно отправлять на теплоходе "Этопирика" на Кунашир", - сказала она.

По ее словам, судно будет на соседнем острове в районе 14.00 мск. "Таким образом, программу пребывания участников пилотного тура на Итурупе пришлось сократить", - добавила собеседница агентства.

Договоренность о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп достигли в июне лидеры Японии и России. Это фактически первый проект, получивший реальное воплощение в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах. В нынешней группе, как сообщал японский МИД, 44 человека, в том числе представители внешнеполитического ведомства и государственного агентства по туризму.