СМИ: Белый дом определился с кандидатом на должность и.о. главы МВБ

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого и две недели спустя.

У министерства внутренней безопасности нет постоянного руководителя с апреля, когда ушла в отставку министр Кирстен Нильсен. Ее предшественник Джон Келли ранее ушел на работу в Белый дом, а затем покинул администрацию. Кадровая чехарда идет во главе не только министерства, но и входящих в его структуру ведомств, отвечающих за миграцию и таможню. Это происходит на фоне постоянных попыток администрации Трампа ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.