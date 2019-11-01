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РИА Новости

СМИ: Белый дом определился с кандидатом на должность и.о. главы МВБ

04:56 01.11.2019
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© AFP 2019 / Mandel NganЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AFP 2019 / Mandel Ngan
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Белый дом планирует назначить замглавы министерства внутренней безопасности Чада Вульфа и.о. ведомства вместо нынешнего и.о. Кевина Макалинана, который уже в четверг должен был покинуть пост, однако теперь задержится до 7 ноября, сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем уходе Макалинана 12 октября и обещал назвать ему преемника "на следующей неделе", однако не сделал этого и две недели спустя.
У министерства внутренней безопасности нет постоянного руководителя с апреля, когда ушла в отставку министр Кирстен Нильсен. Ее предшественник Джон Келли ранее ушел на работу в Белый дом, а затем покинул администрацию. Кадровая чехарда идет во главе не только министерства, но и входящих в его структуру ведомств, отвечающих за миграцию и таможню. Это происходит на фоне постоянных попыток администрации Трампа ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.
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