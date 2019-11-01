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РИА Новости

Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море

04:53 01.11.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Береговая охрана Ливии в четверг спасла 200 нелегальных мигрантов, в том числе женщин и детей, близ западного берега страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюба Касема.
"Мы получили сигнал бедствия с лодок мигрантов и отправили поисково-спасательное судно. Были спасены в общей сложности 200 нелегальных мигрантов, в числе которых семь женщин и трое детей, которые находились на двух деревянных лодках", - заявил агентству Касем.
По его словам, среди спасенных были африканцы, арабы и выходцы из стран Азии. Их доставили в специальный центр по приему мигрантов в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
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