Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Береговая охрана Береговая охрана Ливии в четверг спасла 200 нелегальных мигрантов, в том числе женщин и детей, близ западного берега страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюба Касема.

"Мы получили сигнал бедствия с лодок мигрантов и отправили поисково-спасательное судно. Были спасены в общей сложности 200 нелегальных мигрантов, в числе которых семь женщин и трое детей, которые находились на двух деревянных лодках", - заявил агентству Касем.

По его словам, среди спасенных были африканцы, арабы и выходцы из стран Азии. Их доставили в специальный центр по приему мигрантов в Триполи.