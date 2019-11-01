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РИА Новости

Наблюдатели смогут проследить за выпуском белух из "китовой тюрьмы"

04:51 01.11.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы"
Выпуск белухи из китовой тюрьмы
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Независимые наблюдатели могут присутствовать в месте выпуска на волю последних 50 белух из "китовой" тюрьмы, которое пройдет в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье, сообщает Всероссийский научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее сообщалось, что ВНИРО решил выпустить оставшихся 50 белух не в Охотском море, а на юге Приморья в Японском море двумя судами "Зодиак" и "Профессор Кагановский" до 1 ноября. Решение связано с неблагоприятной погодной обстановкой. Руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын заявлял, что компании, которые выловили белух, саботируют их выпуск на волю. Коалиция "За свободу косаток и белух" обратилась к ВНИРО с просьбой принять на борт общественного наблюдателя.
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"В связи с большим объемом работ, связанных с выпуском белух в условиях ограниченного времени, ВНИРО был вынужден максимально расширить штат, что в соответствии с условиями безопасности мореплавания не позволяет принять на борт кого-либо дополнительно. Поэтому обращение о допуске на судно независимого наблюдателя от коалиции "За свободу косаток и белух" не может быть удовлетворено. Относительно допуска представителей общественных организаций к месту выпуска белух сообщаем, что ВНИРО не обладает полномочиями по введению каких либо ограничений и запретов. Поэтому на выпуске белух могут присутствовать любые третьи лица", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что информация о нахождении северокорейских судов, которые ведут браконьерский промысел у предполагаемого места выпуска белух, не соответствует действительности. Кроме того, в том районе достаточно кормовой базы для морских млекопитающих.
"В осенний период в водах Приморья на глубинах менее 50 метров массово встречаются тихоокеанская сельдь, южный одноперый терпуг и дальневосточная камбала...Таким образом, в целом кормовая база у побережья Приморья в районе Лазовского заповедника вполне достаточна и может обеспечить выпускаемых белух необходимым кормом", - сообщает ВНИРО.
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О дате выпуска животных не сообщается, но отмечается, что ВНИРО будет оперативно информировать о времени и этапах выпуска белух.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российский водах в 2020 году.
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