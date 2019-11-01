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РИА Новости
Союзное государство

Ученые из России и Белоруссии создадут совместный банк ДНК-данных

04:25 01.11.2019
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© Fotolia / nobeastsofierceМолекулы ДНК
Молекулы ДНК
© Fotolia / nobeastsofierce
Молекулы ДНК. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совместная программа России и Белоруссии "ДНК-идентификация" может быть реализована в ближайшие два года, сообщил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Госсекретарь в интервью газете "Известия" рассказал, что на данный момент среди российско-белорусских научных проектов в работе находятся 11 программ. Среди них программа, которая осуществляется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов — "ДНК-идентификация".
"В результате ее реализации будет создан банк генетических данных населения Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов", - рассказал Рапота.
Он пояснил, что существует определенная региональная или этническая предопределенность - непереносимость или неэффективность лекарств, либо индивидуальная предрасположенность к инфаркту, диабету, гипертонии и прочим.
"Следственным комитетам это нужно, естественно, в интересах следствия. Это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения преступников к ответственности", - отметил Рапота.
Госсекретарь рассказал, что программа будет реализована через пару лет. Он уточнил, что в России сбором данных занимается институт общей генетики РАН, в Белоруссии — институт генетики и цитологии НАН.
Генетические мутации, ДНК
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Союзное государствоБелоруссияРоссияОбщество
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